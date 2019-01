Door een gasexplosie in een pand aan de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag zijn zondag negen gewonden gevallen. De brandweer heeft drie personen onder het puin vandaan gehaald. De omliggende woningen zijn instabiel.

Dat meldt Brandweer Haaglanden. "Ten minste één persoon ligt nog onder het puin", meldt het korps via Twitter. De brandweer is bezig met een reddingsactie.

Verschillende woningen in het pand in het Laakkwartier, dat drie verdiepingen telt, zijn verwoest toen de voorgevel van het complex het begaf door de ontploffing die rond 16.10 uur plaatsvond.

"Er is een ontploffing geweest en meerdere appartementen zijn beschadigd. We zijn nu een beeld aan het vormen van de situatie", zei een woordvoerder van Veiligheidsregio Haaglanden toen hij ter plaatse kwam.

Na het instorten van een pand zijn twintig huizen ontruimd. Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag zei dat voor opvang in een hotel wordt gezorgd. Enkele tientallen mensen maken gebruik van die mogelijkheid.

Maandag wordt bekeken of mensen terug naar hun huis kunnen.

'Veel onduidelijk, maar impact van de klap is enorm'

Krikke noemt de grote explosie in een schriftelijke verklaring verschrikkelijk.

"Veel is nog onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat mensen, hun huizen en hun bezittingen getroffen zijn. De impact van de klap is enorm. De hulpdiensten zetten zich nu hard in om de zorg te verlenen die nodig is. Zij moeten daarvoor de ruimte krijgen."

De komende uren zal hopelijk meer duidelijk worden, stelt ze. "Ook over de oorzaak van deze explosie. We doen er alles aan om u zo goed mogelijk te informeren."

Het beeld van het pand direct na de explosie. (Foto: District8)

Speciale brandweerteams opgeroepen

Hulpverleners zijn het pand aan het doorzoeken. Hulpdiensten zijn op grote schaal aanwezig en er zijn speciale technische teams van de brandweer op locatie.

Medewerkers van het team Specialisme Technische Hulpverlening (STH) staan paraat om het ingestorte pand in te gaan om te kijken of er nog mensen onder het puin liggen. Daarvoor is ook de hulp van een speurhond ingeroepen.

Meer dan tien ambulances en twee traumahelikopters zijn ingeschakeld.

Ruiten gesneuveld en grote ravage in de buurt

Van een van de huizen naast het ingestorte pand zijn alle ruiten gesneuveld door de ontploffing. De ravage is enorm.

Glasscherven liggen op tientallen meters afstand van het ingestorte bouw. Bewoners van beschadigde panden naast het ingestorte gebouw zijn geëvacueerd.

Een inwoner van de Drebbelstraat woont dicht bij het huis dat door de explosie instortte. "Ik heb geluk dat ik op het moment van de ontploffing bij de buren zat. Want mijn raam is door de explosie gesneuveld. Bij de andere inwoners van de straat is dat niet gebeurd. Zij hadden dubbelglas en ik niet. Ik ga dat nu ook maar nemen."

