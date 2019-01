Een koerier is zondagochtend in Den Bosch van zijn bestelbus beroofd. De man is bovendien gekneveld, bedreigd, mishandeld en enige tijd meegenomen door de overvallers.

De koerier werd vroeg in de nacht klemgereden door een witte bestelbus en een zwarte auto die achter hem ging staan. Hij werd uit de auto gehaald en zijn handen werden vastgebonden.

De overvallers bedreigden hem met iets wat op een vuurwapen leek. De mannen dwongen de chauffeur in zijn bus te stappen en reden samen weg. De koerier is geschopt en tegen zijn hoofd geslagen.

Op de oprit van de snelweg A59 is hij uit zijn bestelbus gezet. De daders gingen er met de gestolen bus vandoor. Die is later brandend teruggevonden in Elshout, zo'n 15 kilometer verderop. De koerier zag kans met hulp van voorbijgangers de politie te bellen.

De politie onderzoekt de uitgebrande bus maar ook de witte bestelbus die de overvallers achterlieten. In Velddriel is een uitgebrande zwarte personenauto gevonden. De recherche kijkt of dat de auto is die de koerier van achteren klemreed.