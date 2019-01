Vrijdagavond zijn in het noordoosten van het land veel auto's van de weg gegleden door de gladheid. Rond 23.00 uur was code oranje opgeheven, omdat de wegen niet meer glad waren.

Voornamelijk op de A32 tussen Leeuwarden en Meppel waren veel aanrijdingen.

"In beide richtingen rijdt het daar over tientallen kilometers langzaam", meldde de ANWB rond 16.30 uur. Ook op de A7 (tussen de Afsluitdijk en de Duitse grens) was er veel vertraging.

Gladheid niet te zien door intredende duisternis

Een woordvoerder van de ANWB meldde dat vrijdagmiddag door het winterse weer al zeer veel ongelukken zijn geweest op de wegen in het noorden. Daarbij ging het onder meer om auto's die van de weg raakten en aanrijdingen.

"We zien veel files in korte tijd ontstaan door al 25 aanrijdingen. En dan hebben we het alleen over de hoofdwegen", zei de woordvoerder. "De ijzel zorgt voor gladde wegen. Je ziet niet dat het glad, zeker door de intredende duisternis. Het is echt verraderlijk."

Rond 19.00 uur waren de fileproblemen in het noorden van het land over.

Schaatspret is over door stijgende temperaturen

Volgens Weerplaza is het wel gedaan met de schaatspret nu de temperaturen oplopen. In het weekend zullen we te maken krijgen met een temperatuur van tussen de 5 en 8 graden.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!