In Friesland, Groningen en Drenthe hebben sneeuw en gladheid door ijzel voor veel verkeersproblemen gezorgd. Voornamelijk op de A32 tussen Leeuwarden en Meppel waren veel aanrijdingen.

"In beide richtingen rijdt het daar over tientallen kilometers langzaam", meldt de ANWB. Ook op de A7 (tussen de Afsluitdijk en de Duitse grens) is er veel vertraging.

Het KNMI heeft voor de avondspits van vrijdag code oranje afgegeven voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel vanwege "verraderlijke gladheid door ijzel".

Automobilisten moeten er rekening mee houden dat er (natte) sneeuw valt.

Het is niet bekend hoe lang de waarschuwing geldt. "In de loop van de avond stijgen de temperaturen. Dan gaat de winterse neerslag over in regen en verdwijnt de gladheid."

Bekijk hier het actuele fileoverzicht

Gladheid niet te zien door intredende duisternis

Een woordvoerder van de ANWB meldt dat vrijdagmiddag door het winterse weer al zeer veel ongelukken zijn geweest op de wegen in het noorden. Daarbij ging het onder meer om auto's die van de weg raakten en aanrijdingen.

"We zien veel files in korte tijd ontstaan door al 25 aanrijdingen. En dan hebben we het alleen over de hoofdwegen", zegt de woordvoerder. "De ijzel zorgt voor gladde wegen. Je ziet niet dat het glad, zeker door de intredende duisternis. Het is echt verraderlijk."

Code geel

In Noord-Brabant, Limburg, Utrecht en Gelderland is nog steeds code geel van kracht door de winterse neerslag.

Volgens Weerplaza is het wel gedaan met de schaatspret nu de temperaturen oplopen. In het weekend zullen we te maken krijgen met een temperatuur van tussen de 5 en 8 graden.

