Het tweejarige kind dat eerder deze week geraakt werd door een kogel bij een schietincident in Helmond, is ontslagen uit het ziekenhuis. Dit meldt de politie vrijdag. De 21-jarige man die verdacht wordt van betrokkenheid, blijft langer vastzitten.

Maandagmiddag raakten de peuter van twee en een meisje van vijftien gewond bij het voorval. De tweejarige heeft diezelfde dag nog een operatie ondergaan, ze werd in haar been geraakt.

Een dag na de schietpartij werd de 21-jarige verdachte opgepakt. De Helmonder blijft nog zeker veertien dagen vastzitten, heeft de rechter-commissaris besloten.

Bij zijn arrestatie waren nog vier mannen aanwezig in de woning. Zij zijn ook aangehouden, omdat er in het gebouw meerdere vuurwapens werden aangetroffen. De politie meldt vrijdag dat specialisten onderzoeken of één van de vuurwapens gebruikt is bij het schietincident van maandag.

De vier andere verdachten worden momenteel niet in verband met de schietpartij gebracht, maar blijven wel verdacht van verboden wapenbezit. De politie vermoedt dat de schietpartij te maken heeft met een ruzie in het Helmondse drugsmilieu.

Peuter inmiddels weer thuis

Kort na de schietpartij reed een auto hard weg. Het voertuig werd even later leeg teruggevonden. De inzittenden van de beschoten auto vluchtten ook. Volgens de politie hadden de inzittenden van de auto's voorafgaand aan de schietpartij ruzie.

De slachtoffers waren omstanders die toevallig in de buurt van het schietincident waren. Het vijftienjarige meisje dat werd geraakt, is ook behandeld in het ziekenhuis. Ze mocht snel weer naar huis.