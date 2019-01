De FIOD heeft dinsdag een 33-jarige Amsterdammer gearresteerd die wordt verdacht van het overboeken van geld naar twee strijders die actief lid zijn van de islamitische terreurbeweging al-Shabaab.

De man werd dinsdag aangehouden in zijn woning in Amsterdam. Hij wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam.

Er wordt nog onderzocht hoeveel geld de verdachte precies heeft overgemaakt naar de twee leden van al-Shahaab.

De verdachte werd aangehouden in een onderzoek naar de financiering van terrorisme van de FIOD. Onder leiding van het Functioneel Parket voert de FIOD verschillende onderzoeken uit naar de financiering van terrorisme. Enkele tientallen personen zijn tot nu toe daarbij als verdachte aangemerkt.

Terreurgroep Al-Shahaab wil een radicaal-islamitische regeringsvorm vestigen in Somalië. De groep voert regelmatig aanslagen uit in het Oost-Afrikaanse land in een poging de door het Westen gesteunde regering omver te werpen.