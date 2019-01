John F. krijgt van het gerechtshof in Den Bosch vrijdag twaalf jaar cel en tbs opgelegd voor het doden van zijn ex-vriendin Linda van der Giesen in 2015. Hij schoot haar dood op de parkeerplaats bij een ziekenhuis in Waalwijk waar zij werkte als verpleegkundige.

De vrouw werd al langer bedreigd en gestalkt door F. De rechtbank legde eerder nog tien jaar cel op voor het doden van Van der Giesen.

Het slachtoffer had eerder bij de politie aangifte gedaan tegen F. Twee dagen voor de moord riep ze opnieuw tevergeefs de hulp van agenten in. Na onderzoek van een commissie gaf de politie toe dat er eerder ingegrepen had moeten worden.

F. had hoger beroep aangespannen, maar wilde dit eerder deze maand toch intrekken. Het hof besloot toen dat de zittingen alsnog door zouden gaan omdat de zaak toch al was begonnen.

De straf is conform de eis van justitie.