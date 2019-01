De KNVB heeft vrijwel alle amateurvoetbalwedstrijden van komend weekend afgelast vanwege het winterweer. Op veel plekken in Nederland is de afgelopen dagen flink wat sneeuw gevallen.

"Voor het landelijke amateurvoetbal is geen algehele afgelasting van toepassing", meldt de voetbalbond donderdag.

Zo gaan de wedstrijden in de Tweede Divisie, Derde Divisie en Hoofdklasse wel door. Dat geldt ook voor KNVB-bekerduels voor vrouwen, waar dit weekend de achtste finales op het programma staan.

In de twee westelijke districten zijn de A-competities op zondag nog niet afgelast. Hier volgt zaterdag voor 12.00 uur nog een beslissing over.

"Naast dat het in deze districten altijd relatief iets zachter is qua weer, is er tevens een groot aantal kunstgrasvelden, waarvan het nu nog niet zeker is of dat deze zondag wel of niet bespeelbaar zijn. Dit als gevolg van de verwachte hogere temperaturen", aldus de KNVB.

