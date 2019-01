Ans Boersma, de correspondent die vorige week uit Turkije werd gezet, spant een civiele zaak aan tegen de Staat. Volgens Nieuwsuur stelt ze Nederland aansprakelijk voor "emotionele en materiële schade".

"Ik ben nu een week hier en mijn leven staat helemaal op zijn kop. Ik wil mijn leven terug. Ik wil naar Turkije terug ook", zegt ze tegen de NOS.

De correspondent werd uit Turkije gezet nadat het Openbaar Ministerie (OM) informatie uitwisselde met het land.

Er werd informatie met Turkije gedeeld over haar ex-vriend, een 32-jarige Syriër die banden zou hebben met de terroristische organisatie Jabhat Al Nusra. Dit werd gedaan in een lopend terrorismeonderzoek. De man werd in oktober 2017 in Amsterdam opgepakt en zit nog vast. De relatie zou tot 2015 hebben geduurd.

Het OM in Nederland verdenkt Boersma van valsheid in geschrifte omdat ze haar ex aan valse papieren zou hebben geholpen. De journalist liet eerder al via haar advocaat Maarten Pijnenburg weten dat ze zich niet herkent in de verdenking.

De vrouw werkte voor het Het Financieele Dagblad (FD), dat na de uitzetting de samenwerking met haar heeft beëindigd. Dit was volgens de krant omdat Boersma meerdere keren belangrijke informatie zou hebben achtergehouden voor de redactie. Ook kon ze de hoofdredactie van het FD geen goede verklaring geven voor haar uitzetting.

In het kort Boersma werd vorige week uit Turkije gezet nadat het OM in Nederland informatie over haar deelde

Vrouw heeft in 2015 relatie gehad met man die nu gelinkt wordt aan terroristische organisatie

OM verdenkt Boersma van valsheid in geschrifte

Boersma spant nu civiele zaak aan vanwege schade na uitzetting

Boersma mocht geen spullen meenemen

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) stelde eerder dat het OM onverantwoord heeft gehandeld door zelf contact met Turkije op te nemen. De persvrijheid in het land staat onder druk en journalisten worden geregeld op de korrel genomen.

Boersma heeft een nacht in een uitzettingscentrum doorgebracht voordat ze naar Nederland werd gestuurd. Ze mocht niet naar haar woning om haar persoonlijke eigendommen op te halen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!