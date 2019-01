Een 34-jarige man is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Tjeerd van Seggeren in het Friese De Westereen. Hij is in Duitsland aangehouden, nadat een getuige een belastende verklaring over hem had afgelegd.

De aanhouding vond precies een week geleden plaats, maar is pas donderdag bekendgemaakt door het Openbaar Ministerie (OM).

Het lichaam van de 37-jarige Van Seggeren werd in juli 2016 gevonden in een weiland. De avond ervoor had hij een muziekfestival bezocht. Hij zou worden opgehaald, maar na het verlaten van het festival werd niets meer van hem vernomen. De man had ernstige hoofdwonden.

Zijn weduwe (34) staat terecht voor de moord. Ze ontkent betrokken te zijn bij de dood van haar partner, maar de rechtbank heeft haar voorarrest onlangs weer verlengd.

Getuige meldde zich na regiezitting

De nieuwe getuige meldde zich na de regiezitting van 31 oktober 2018 bij de politie. Om de identiteit van deze getuige te beschermen, geeft het OM geen enkele informatie over deze persoon.

De man is eerder in het onderzoek gehoord als getuige. Zijn alibi voor het moment van de moord "lijkt vooralsnog niet te kloppen", aldus het OM. Het onderzoek naar zijn betrokkenheid loopt nog. Nederland heeft om de overlevering van de verdachte gevraagd. Het is niet bekend wanneer hij naar Nederland komt.

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak vindt plaats op 9 en 10 april.

