Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag twaalf jaar cel geëist tegen een 49-jarige voormalige douanier die in de Rotterdamse haven werkte. De Rotterdammer Gertie V. zou zich tussen 2011 en 2016 hebben laten omkopen, grote bedragen hebben witgewassen en samen met anderen drugs hebben ingevoerd.

V. werkte op de afdeling waar wordt bepaald welke zeecontainers worden gecontroleerd. De man zou criminelen hebben laten weten wanneer hij dienst had, zodat ze een goed moment konden kiezen voor het binnenlaten van zeecontainers waarin drugs werden gesmokkeld.

V. ontkent de aantijgingen en beriep zich tijdens het proces grotendeels op zijn zwijgrecht.

De verdachte zou zijn diensten voor de smokkel zelf hebben aangeboden, maar zich ook bedreigd hebben gevoeld door de drugscriminelen. In 2015 werd kortstondig een buurman ontvoerd, terwijl V. waarschijnlijk het beoogde slachtoffer was.

Justitie hield de voormalig douanier al lang in de gaten, maar de bal kwam echt aan het rollen toen in 2015 een chauffeur werd beroofd van een container, waarin drugs zaten. V. had de binnenkomst van de container behandeld.

Rotterdammer werd langdurig afgeluisterd door politie

De 49-jarige Rotterdammer werd in verband met een onderzoek naar de drugsinvoer langdurig afgeluisterd door de politie. In zijn auto en woning was apparatuur verstopt.

V.'s advocaat Ruud van Boom zaaide tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak twijfel over de betrouwbaarheid van de vele tapgesprekken. De rechters erkenden dat ze in een afgeluisterd gesprek niet konden verstaan of het ging over "Marokkanen, Mohikanen of mohammedanen" en aan een ander gesprek "geen touw konden vastknopen".