Janet S. (33) krijgt van het gerechtshof in Arnhem veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd voor het doden van zakenman Ton Kuijf in een chalet in Ermelo.

Het hof acht bewezen dat de vrouw het slachtoffer in 2014 met een bijl en mes tientallen snijwonden heeft toegebracht.

S. leerde Kuijf kennen via een sekssite. Justitie zei tijdens een eerdere zitting dat het gaat om een afpersing die uit de hand is gelopen. Het Openbaar Ministerie (OM) had twintig jaar en tbs met dwangverpleging geëist wegens moord, maar het hof vindt dat voorbedachten rade niet bewezen is.

De vrouw nam op de dag dat het slachtoffer gedood werd alleen met een prepaidtelefoon contact met hem op. Volgens justitie deed ze dit zodat achteraf niet te achterhalen was dat zij een afspraak met de zakenman had.

Vrouw krijgt lagere celstraf en tbs

Het lichaam van de man werd in maart 2014 aangetroffen in het in brand gestoken chalet. In de eerste aanleg kreeg S. twintig jaar cel opgelegd. Het hof is nu tot een lagere celstraf gekomen, omdat de vrouw nu ook tbs opgelegd krijgt.

Als minderjarige werd S. al eens veroordeeld voor de moord op een man. Ze kreeg in hoger beroep toen vier jaar cel voor het doodsteken van een man in Den Haag die seksuele toenadering had gezocht.

Het hof heeft gekeken naar een rapportage over de geestelijke gezondheid van de vrouw die in deze oudere zaak is opgemaakt. Het wordt voldoende aannemelijk geacht dat de vrouw lijdt aan een ziekelijke stoornis of "gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens".