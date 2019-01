Het Openbaar Ministerie (OM) eist onvoorwaardelijke celstraffen van 42 en 10 maanden tegen twee mannen voor het misbruiken van een minderjarig meisje om de provincie Groningen. Het meisje zou, sinds haar dertiende, zeker tweehonderd keer zijn misbruikt.

In totaal moeten er acht mannen donderdag en vrijdag voorkomen in de rechtbank in Groningen.

Het misbruik vond plaats tussen januari 2015 en juni 2017 op verschillende plekken in de provincie Groningen. Het meisje was dertien jaar toen het begon en ze liep meerdere geslachtsziektes op.

De man die donderdag het eerst moest voorkomen, een nu 25-jarige man uit Winschoten, zei dat het meisje de seks zelf ook wilde. Ze had volgens hem verteld dat ze negentien was. "Ik vermoedde niks."

Maar in een chatgesprek had zij toegegeven dat ze 14 was, hield de rechter hem voor. De man had destijds geantwoord haar jonge leeftijd niet erg te vinden. Tegen hem eist het OM 42 maanden cel.

Andere verdachte zei ook niet te weten dat ze minderjarig was

Een 38-jarige Almeerder moest donderdag voorkomen omdat hij in 2016 in Winschoten samen met de 25-jarige man het meisje misbruikten. "Het spijt mij heel erg, maar ik wist niet dat ze minderjarig was", zei hij.

Het meisje werd het vaakst misbruikt door haar oom. Hij dwong haar ook tot seks met anderen en gaf instructies. Doordat zij uit huis was geplaatst en een klein sociaal netwerk had, kreeg de man veel invloed op haar.

Zij moest alles filmen en de video's naar hem sturen. Het gaat om wreed misbruik. Daarbij werd het kind onder andere vastgebonden aan een boom en kreeg zij cocaïne en andere drugs toegediend.

De oom bood haar aan via online seksadvertenties. De oom is al veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging.

