De temperaturen blijven donderdag de hele dag rond het vriespunt. In grote delen van het land schijnt de zon en blijft het droog. Het KNMI heeft voor de ochtend code geel afgegeven vanwege de kans op gladheid op lokale wegen in het hele land.

De gladheid wordt veroorzaakt door sneeuwresten en de bevriezing van natte weggedeelten. In de loop van de ochtend zal de gladheid geleidelijk verdwijnen.

Donderdagochtend begint koud, na een nacht met lokaal temperaturen van -10 graden. In de loop van de middag warmt het op tot maximaal 1 graden. Bijna overal blijft het droog, maar in het zuidwesten kan het in de ochtend gaan sneeuwen.

In de nacht van donderdag op vrijdag daalt de temperatuur nog verder en kan het zelfs -12 graden worden. Het lijkt erop dat het vanaf vrijdagmiddag flink gaat dooien.

In het weekend komen de temperaturen overdag waarschijnlijk boven de 0 graden uit. In de nacht blijft het vriezen, waardoor er in de ochtend kans op gladheid bestaat.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Vrijdag 2° -5° Z 4 Zaterdag 7° 2° Z 4 Zondag 7° 5° ZW 5 Maandag 5° 3° NW 5 Dinsdag 3° 0° ZW 4

