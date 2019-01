Een zeventigjarige man uit het Gelderse Keijenborg heeft in hoger beroep zeven jaar cel opgelegd gekregen, omdat hij in 2016 zijn toenmalige vrouw en zwager om het leven probeerde te brengen.

Het gerechtshof in Arnhem legde voor de dubbele poging tot doodslag een lagere straf op dan de negen jaar die de advocaat-generaal had geëist en die de man in eerste aanleg had gekregen, omdat de twee slachtoffers ongedeerd zijn gebleven.

De Keijenborger schoot maar liefst elf keer op zijn vrouw en zwager. Dat gebeurde eerst in hun eigen woning, daarna op de openbare weg en uiteindelijk door ramen en deuren van het huis van de zwager, waar de vrouw in paniek naartoe was gevlucht.

Op de bewuste dag in december 2016 werden omwonenden via Burgernet opgeroepen binnen te blijven. De gewapende man werd uiteindelijk overmeesterd door de politie.

