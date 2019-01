De komende twee nachten zal het zeer koud zijn in Nederland, met lokaal mogelijk kans op 14 graden vorst. Zeker op plaatsen waar veel sneeuw is gevallen, zal het "razendsnel afkoelen", stelt Weerplaza woensdag.

In maart 2013 daalde de temperatuur in de nacht voor het laatst naar -14 graden. Dit gebeurde ook in januari van dat jaar.

Het gebruikte weermodel laat een strenge vorst van 12 graden zien, maar volgens Weerplaza leert de ervaring dat "zulke bitterkoude nachten zelden onderschat moeten worden". Hiermee is beide nachten kans op 14 graden vorst.

Ook Weeronline voorspelt een vorst van meer dan 10 graden. Weerplaza legt uit dat de sneeuw als een soort koude deken werkt. Door de laag sneeuw kan de bodem geen warmte aan de lucht afgeven. "Ten opzichte van de lucht is de bodem bijna altijd relatief warm. Die warmte beperkt dus de afkoeling."

Op plaatsen waar minder of geen sneeuw is gevallen, zal het dus ook minder koud zijn. "In een smalle kuststrook in het westen en een flink deel van Noord-Holland is het minst gevallen, op de Veluwe en iets ten noorden daarvan het meest", aldus Weerplaza.

Drukste avondspits ooit na sneeuwval

Dinsdag is op veel plaatsen sneeuw gevallen. De avondspits was als gevolg hiervan "de drukste ooit" met ruim 2.200 kilometer file.

In aanloop naar dinsdag had de NS de dienstregeling aangepast en reden er minder treinen. Op Schiphol was weinig hinder, Rotterdam The Hague Airport moest enkele uren sluiten vanwege de sneeuwval.