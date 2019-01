Voor het seksueel misbruiken van zijn twee dochters vanaf het moment dat zij nog baby's waren, is de 48-jarige Andreas W. uit Meppel veroordeeld tot drie jaar cel. Daarvan is één jaar voorwaardelijk.

De straf is lager dan de geëiste vier jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. De rechter liet meewegen dat de man in een later stadium alsnog openheid van zaken gaf. W. stapte zelf naar de hulpverlening en toonde inzicht in wat hij zijn kinderen had aangedaan.

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat het vonnis bestuderen en zal dan beslissen of het al dan niet in hoger beroep gaat. Het vonnis wordt niet openbaar gemaakt omdat dit eventueel zou kunnen leiden naar de slachtoffers. Wel is duidelijk dat de man op enkele gronden is vrijgesproken.

De oudste dochter was in 2014 tien jaar oud toen zij na seksuele voorlichting op school haar moeder vertelde dat zij al jarenlang door haar vader werd misbruikt. Haar drie jaar jongere zusje vertelde hetzelfde verhaal.

Moeder deed aangifte tegen ex-man

De moeder deed aangifte. W. wilde aanvankelijk niets verklaren. Daardoor bleef vervolging uit wegens gebrek aan bewijs. In 2017 stapte de Meppelaar alsnog naar de politie en bekende hij het misbruik.

Uit onderzoek blijkt dat de man pedofiel is. Hij moet zijn behandeling voortzetten en hem is een contactverbod opgelegd. W. moet zijn dochters in totaal 15.000 euro smartengeld betalen.