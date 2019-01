Mark de J., die tot achttien jaar cel is veroordeeld voor de moord op Koen Everink, moet ruim 66.000 euro terugbetalen aan de nabestaanden van de zakenman. Dit heeft de rechtbank Midden-Nederland woensdag in een civiele bodemprocedure in de zaak bepaald.

Volgens het vonnis is de 31-jarige De J. er niet in geslaagd te bewijzen dat hij een deel van het geleende geld van Everink al aan de man had terugbetaald.

Volgens de man had hij al 42.200 euro afgelost van de lening die hij bij de zakenman en goede vriend had lopen. Ook stelt De J. dat hij met Everink nieuwe afspraken had gemaakt over het aflossen van de lening.

In de uitspraak wordt echter gesteld dat er "geen enkel stuk, zoals een contract, e-mail, of WhatsAppbericht is waaruit blijkt dat er bedragen zijn afgelost en er nieuwe afspraken zijn gemaakt".

Vorig jaar heeft de rechtbank de man tot achttien jaar cel veroordeeld voor de moord op de zakenman. Er werd bewezen geacht dat De J. een mes heeft meegenomen naar het huis van Everink en hem hier om het leven heeft gebracht door meer dan 24 keer te steken.