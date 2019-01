Vier mannen zijn dinsdag in verschillende plaatsen in Nederland mishandeld door groepen mensen die vlak daarvoor hun auto's hadden bekogeld met sneeuwballen. De mishandelingen vonden plaats in Velserbroek, Beverwijk, Vught en Beuningen.

Rond 21.00 uur op dinsdagavond ontving de politie een melding over een zware mishandeling in Velserbroek. Het 51-jarige slachtoffer uit die gemeente zou met zijn auto langs een groep van zo'n acht jongeren zijn gereden. Die bekogelden zijn wagen met sneeuwballen.

Toen de man uitstapte, werd hij meerdere keren geslagen en geschopt door leden van de groep. Het slachtoffer raakte buiten bewustzijn en werd met "behoorlijke verwondingen aan zijn gezicht" naar het ziekenhuis gebracht.

Er zijn nog geen verdachten aangehouden in deze zaak.

Soortgelijk incident in Beverwijk

Diezelfde middag deed zich in Beverwijk een soortgelijk incident voor, waarbij de auto van een 29-jarige man werd geraakt door sneeuwballen die werden geworpen door een groep jongens. Toen de bestuurder zijn auto parkeerde en de groep aansprak op het gedrag, werd hij in zijn gezicht geslagen.

Het slachtoffer was daarna in staat weer in zijn auto te stappen en weg te rijden. De man deed aangifte, waarna de politie een onderzoek instelde. Eén verdachte werd later op de middag aangehouden.

Situatie escaleert in Vught en Beuningen na sneeuwbal

Ook in Vught is dinsdag een situatie "geëscaleerd" nadat jongeren een ijsbal tegen een rijdende auto hadden gegooid, aldus de politie. Leden van de groep zouden vervolgens geweld hebben gebruikt tegen de 24-jarige mannelijke bestuurder.

Waarom de situatie escaleerde, is niet bekend. Evenmin is duidelijk wat voor verwondingen het slachtoffer heeft. Drie minderjarige verdachten zitten vast.

Man in Beuningen geslagen

En in Beuningen werd de auto van een 46-jarige man dinsdag bekogeld met sneeuwballen. Hij zou de hiervoor verantwoordelijke groep hebben aangesproken, waarna hij door een persoon van achttien tot twintig jaar uit dezelfde groep in zijn gezicht werd geslagen. Ook werden er vernielingen aan de auto van het slachtoffer aangericht.

De ernst van zijn verwondingen is niet bekendgemaakt. Er zijn nog geen verdachten opgepakt.