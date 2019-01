Weggebruikers moeten woensdagochtend rekening houden met gladheid. Code geel voor gevaarlijk weer is nog zeker de hele ochtend van kracht.

Volgens het KNMI komt gladheid in het hele land voor. Door sneeuwresten en bevriezing van natte weggedeeltes kunnen ijslaagjes op wegen ontstaan. In het zuiden en westen kan het in de ochtend zo nu en dan licht sneeuwen. In de loop van de dag verdwijnt de gladheid in het grootste deel van het land.

Rijkswaterstaat adviseert automobilisten om hun rijstijl aan te passen door snelheid te matigen en voldoende afstand te houden. Vooralsnog is het woensdagochtend rustig op de wegen.

Dinsdag kende vanwege de sneeuwval de drukste spits ooit. Op het hoogtepunt om 17.40 uur stond er volgens de ANWB 2.287 kilometer. Het vorige record stond op 11 december 2017. Toen stond er 1.461 kilometer file, ook vanwege sneeuw.

Het was dinsdag tevens de eerste ijsdag van de winter. Dat betekent dat de temperatuur in De Bilt de hele dag niet boven het vriespunt is uitgekomen. Volgens Weerplaza is het aannemelijk dat het woensdag opnieuw een ijsdag is. Volgens het weerbureau blijft het -1 tot -2 graden. Er staat weinig wind en het blijft vooral bewolkt.

Ook later in de week blijft de temperatuur rond het vriespunt liggen. In de nacht van donderdag op vrijdag wordt er met -6 strenge vorst verwacht.