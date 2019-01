De bedrijfsleider van een supermarkt in het Zuid-Hollandse Ridderkerk is uit zijn coma ontwaakt, nadat zijn supermarkt COOP zaterdagavond werd overvallen en hij werd neergestoken.

De bedrijfsleider werd na de overval in een kunstmatige coma gehouden, maar daar is hij nu dus uit ontwaakt, meldt een woordvoerder van de politie dinsdag in het programma Opsporing Verzocht.

Volgens de woordvoerder was de man bijna overleden. Inmiddels gaat het beter met het slachtoffer.

De politie heeft de overvaller nog niet kunnen aanhouden. Het gaat om een blanke "vrij jonge overvaller" van 1,70 meter lang.

Tijdens de overval had de man een donkerkleurige regenjas, een broek van Emporio Armani, zwarte handschoenen en zwarte schoenen met een grijs detail in de zool aan. De politie zoekt naar getuigen of mensen die iets anders over de zaak kunnen melden.

De politie heeft in de buurt van de supermarkt een blauw mes gevonden. Het is nog niet bekend of dat het mes van de overvaller is. Daar doet de politie onderzoek naar.

