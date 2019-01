De politie heeft dinsdag een 21-jarige man uit Helmond opgepakt in verband met de schietpartij van maandagmiddag in Helmond. Bij dat incident raakten een peuter van twee jaar en een vijftienjarig meisje gewond.

De politie meldt dat de man dinsdagmiddag rond 16.00 uur is aangehouden. De politie was sinds maandagavond naar de man op zoek. "In de loop van de dag werd de man gesignaleerd in een woning aan de Heistraat in Helmond", schrijft de politie.

Vervolgens viel een arrestatieteam de woning binnen. De verdachte zit vast en wordt verhoord.

Eerder werd ook al een 23-jarige man uit Helmond aangehouden, maar hij bleek niets met de zaak te maken te hebben. Volgens de politie leek de man op iemand die mogelijk betrokken was. De man is nu getuige in de zaak.

De politie houdt er sterk rekening mee dat de schietpartij te maken heeft met een ruzie in het Helmondse drugsmilieu. Volgens de politie hebben veel mensen de schietpartij kunnen zien en om meer te weten te komen over wat er exact is gebeurd, is de politie op zoek naar getuigen.

Ruzie voorafgaand aan schietpartij

Kort na de schietpartij reed een auto hard weg. Het voertuig werd even later leeg teruggevonden. De inzittenden van de beschoten auto vluchtten ook. Volgens de politie hadden de inzittenden van de auto's voorafgaand aan de schietpartij ruzie. "Er werd daarbij hard geschreeuwd of geroepen op de plek waar de auto uiteindelijk onder vuur werd genomen. Het was druk op straat en mensen moeten dat hebben gehoord", meldt de leider van het politieonderzoek.

Het vijftienjarige meisje liep langs de auto toen die beschoten werd. Ze is behandeld in het ziekenhuis, maar is inmiddels weer thuis. "Lichamelijk maakt ze het naar omstandigheden goed, maar de gebeurtenis heeft uiteraard de nodige impact", meldt de politie. Het meisje krijgt daarom slachtofferhulp.

De tweejarige peuter zat achter op de fiets van haar moeder toen ze door een kogel in haar been werd geraakt. Ze is maandagavond geopereerd en bij kennis. Volgens de politie maakt ze het naar omstandigheden goed. Wat de lichamelijke gevolgen voor haar zijn, is nog niet bekend. Voor haar en haar moeder is ook slachtofferhulp ingeschakeld.

