De gemeente Den Haag heeft zich niet aan haar eigen afspraken gehouden bij de opbouw van de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp tijdens Oudjaarsnacht, blijkt dinsdag uit het openbaar gemaakte convenant tussen de gemeente, politie, bouwers en veiligheidsregio's.

Uit het convenant blijkt dat er ingegrepen had moeten worden wanneer de maximale hoogte overschreden zou worden. Toen dat gebeurde, werd er echter niet opgetreden.

In het convenant staan afspraken over de opbouw van de vreugdevuren in Duindorp en Scheveningen. Zo mocht de brandstapel maar 35 meter hoog zijn, maar kwamen de bouwers op een stapel van 48 meter uit.

Verder staat in het convenant dat de brandstapel dagelijks gecontroleerd diende te worden. "Bij overschrijding van afgesproken omvang en/of hoogte wordt het teveel door de organisaties verwijderd en afgevoerd", stelt het document.

"Het niet naleven van de afspraken volgens dit convenant kan leiden tot het niet doorgaan, dan wel beëindigen van het vuur." Die regel werd dus niet nageleefd.

Onenigheid over hoe de brandstapel te hoog kon worden

Hoe de brandstapel zo hoog heeft kunnen worden, is nog niet bekend. De burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke, wees op Nieuwjaarsdag naar de bouwers. "De bouwers hebben in het holst van de nacht extra hout op de stapels gedaan", stelde ze op een persconferentie.

De bouwers ontkenden dit verhaal vervolgens. De aanvoer van hout werd volgens hen gestopt op 30 december om 17.00 uur. Dat gebeurde na een verzoek, omdat toen bleek dat de stapel anders te hoog zou worden.

De bouwers stelden tevens dat het vuur niet hoger was dan was afgesproken met de gemeente Den Haag. "Als de brandweer ons zou zeggen: 'de stapel wordt te groot', dan hadden we deze stapel absoluut niet aangestoken", zei een woordvoerder destijds.

OVV doet onderzoek naar vreugdevuur

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) doet op verzoek van Krikke onderzoek naar de voorbereiding van het vuur en de problemen die na het aansteken ontstonden. De resultaten daarvan worden in het najaar verwacht, dus voor de volgende Nieuwjaarsnacht.

Bij het vreugdevuur op 1 januari ontstond er door de harde wind een vonkenregen. De vonken kwamen in de stad terecht en zorgden voor tientallen brandjes. Veel huizen en voertuigen liepen schade op en de boulevard moest door de hulpdiensten ontruimd worden. Bij de vonkenregen vielen geen gewonden.

