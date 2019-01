Dinsdag is de temperatuur in De Bilt, het landelijke meetpunt, niet boven het vriespunt uitgekomen. Dat betekent dat het met een maximumtemperatuur van min 1,2 graden de eerste ijsdag van deze winter is, meldt Weerplaza.

Het kwik daalde niet overal onder het vriespunt. In het oosten en noordoosten was in de ochtend nog even wat zon en daar kwam de temperatuur tussen de 0 en 1 graad. Ook in een smalle kuststrook steeg het kwik tot iets boven 0.

Volgens het KNMI dateert de laatste officiële ijsdag van 2 maart vorig jaar. Toen werd het in De Bilt maximaal 0,5 graden onder nul.

Maandag waarschuwde de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) om deze week nog niet het natuurijs op open water op te gaan. Daar is de kwaliteit van het ijs volgens de bond nog te slecht voor.

In plaats van schaatsen op natuurijs raadt de KNSB aan om te schaatsen op het ijs van ijsbanen die open zijn. Daar kun je veilig schaatsen, zei een woordvoerder.

Door de sneeuwval is de kwaliteit van het ijs op open water niet verbeterd. "Sneeuw heeft een negatieve invloed op de ijsontwikkeling", zei de woordvoerder van de KNSB maandag.