Het Stedelijk Museum heeft de curator van het failliete Slotervaart Ziekenhuis in Amsterdam in december verzocht 22 vermiste kunstwerken te lokaliseren.

De kunstwerken zijn onderdeel van een collectie van 37 werken, eigendom van de gemeente Amsterdam, die in langdurig bruikleen aan het ziekenhuis gegeven waren.

In 2009 bleek tijdens een inspectie van het Stedelijk Museum dat maar drie van de 25 schilderijen in het ziekenhuis aanwezig waren. "De twaalf 'onroerende' werken, zoals een glaswand van Karel Appel, bevinden zich nog in het gebouw", laat het Stedelijk Museum in een verklaring weten.

De kunst had "niet de eerste prioriteit", laat de woordvoerder van de curator aan Het Parool weten.

'Niet altijd zorgvuldig omgesprongen met kunstwerken'

Het is niet duidelijk waar de 22 overige kunstwerken zich bevinden. "In het verleden is er niet altijd zorgvuldig omgesprongen met kunstwerken in overheidsgebouwen. Daarom was het belangrijk om aan te dringen bij de curator", meldt de woordvoerder van de wethouder Kunst en Cultuur.

Het Stedelijk Museum heeft de curator ook verzocht om er zorg voor te dragen dat de vijftien overige kunstwerken niet verdwijnen.

De gemeente vindt het nu vooral belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de kunstcollectie, zodat uiteindelijk alle werken weer terug kunnen naar het depot van het Stedelijk Museum of bij de gemeente.