Het filerecord in Nederland is dinsdagavond verpletterd. Met 2.287 kilometer was het de drukste spits ooit volgens de ANWB. In de oostelijke helft van het land, waar een sneeuwgebied overheen trok richting het oosten, was urenlang sprake van een verkeerschaos.

Rond 20.00 uur was de drukte grotendeels voorbij, alleen in het zuidoosten van het land zorgden enkele files nog voor vertraging. Bovendien zorgt de gladheid nog voor problemen op de A6 bij Lelystad.

ANWB-woordvoerder Erwin de Hart laat NU.nl weten dat het hoogtepunt van de recordspits rond 17.40 uur werd bereikt. Het vorige record stond op 11 december 2017. Toen stond er 1.461 kilometer file, ook vanwege sneeuw.

In de oostelijke helft van Nederland waren de files veel langer dan normaal het geval is tijdens de avondspits, omdat het verkeer veel langzamer reed vanwege de sneeuw.

In en om Eindhoven stond het verkeer aan het einde van de middag al muurvast. Op de A2 tussen Maastricht en Eindhoven liep de vertraging op tot twee uur. Ook op de A28 van Utrecht naar Amersfoort leidde een ongeluk ter hoogte van Maarn tot twee uur vertraging. De ANWB riep automobilisten op die weg te mijden.

Avondspits al vroeg 'op volle toeren'

Tussen Heerlen en de Belgische grens op de A76 was het oponthoud meer dan 45 minuten door een aanrijding. Automobilisten ondervonden ook grote problemen rond Arnhem en Nijmegen en ook in Friesland waren "forse problemen op de weg", aldus de ANWB.

De avondspits begon dinsdag al vroeg. "Die draait op volle toeren", zei een ANWB-woordvoerder omstreeks 16.15 uur tegen NU.nl.

Verkeer reed gemiddeld 30 kilometer per uur op snelweg

In de gebieden waar sneeuw viel, reed het verkeer gemiddeld 30 kilometer per uur volgens de ANWB. Op provinciale wegen was de gemiddelde snelheid 10 kilometer per uur in de sneeuw.

Het aantal ongelukken bleef beperkt. Volgens de woordvoerder is dat te danken aan het feit dat automobilisten oplettender zijn dan normaal en hun rijgedrag aanpassen aan de winterse omstandigheden. De wegen waren dankzij het strooiwerk van Rijkswaterstaat goed begaanbaar, aldus de ANWB.

In de Randstad was het voor het begin van de avondspits al bijna overal gestopt met sneeuwen. De vertraging op de snelwegen was daar hetzelfde als normaal op een dinsdagavond.

De ochtendspits verliep dinsdag opvallend rustig. De eerste sneeuwvlokken vielen om 8.30 uur in Vlissingen. Een uur later viel er sneeuw in Rotterdam. Rond 11.00 uur begon het in Utrecht te sneeuwen.

Rijkswaterstaat heeft al ruim 7 miljoen kilo zout gestrooid

Rijkswaterstaat is al de hele dag bezig met het strooien van zout. De wegbeheerder heeft dinsdag al meer dan 7,2 miljoen kilo strooizout gebruikt om de wegen in het land begaanbaar te maken.

In Noord-Brabant en in Gelderland viel dinsdagmiddag de meeste sneeuw volgens Weerplaza. Op veel plekken viel daar 5 tot 6 centimeter sneeuw. Op veel plekken in Nederland is de temperatuur niet boven het vriespunt uitgekomen. De sneeuwbuien trekken in de loop van de avond via het noordoosten het land uit.

Het KNMI had in eerste instantie een code geel tot dinsdagavond 19.00 uur afgekondigd, maar heeft dat aangepast. De waarschuwing geldt nu tot woensdag 12.00 uur.

Amper problemen op spoor, Rotterdam Airport enige tijd dicht

De overlast voor treinen viel ook dinsdagavond mee. De NS rijdt de hele dag al volgens een aangepaste dienstregeling vanwege de sneeuwval.

Rotterdam The Hague Airport was dinsdag lange tijd dicht vanwege de sneeuwval. De luchthaven kon de vluchten rond 14.00 uur hervatten.

De overlast op luchthaven Schiphol is beperkt gebleven, aldus een zegsman tegen NU.nl. Er vielen geen vluchten uit en de vertragingen vielen volgens hem erg mee. Rond 15.00 uur stopte het daar met sneeuwen. Het sneeuwvrij maken van de start- en landingsbanen ging volgens plan.

