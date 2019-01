De toestand van de tweejarige peuter die maandag werd geraakt door rondvliegende kogels, is stabiel. Zij is aan haar verwondingen geopereerd, laat een woordvoerder van de gemeente Helmond dinsdag weten aan NU.nl.

De burgemeester van de gemeente, Elly Blanksma-van den Heuvel, gaat dinsdagmiddag bij het meisje en haar familie op bezoek.

Een kogel raakte de peuter in haar been toen ze bij haar moeder achterop de fiets zat. Een vijftienjarig meisje werd ook geraakt toen ze langs de auto liep die werd beschoten, maar zij is al wel thuis. De slachtoffers komen allebei uit Helmond.

De schietpartij vond maandag plaats aan de Molenstraat in het centrum van de Noord-Brabantse gemeente.

De politie zoekt nog naar verdachten van de schietpartij. Dinsdagmiddag werd een 23-jarige man uit Helmond aangehouden, maar de politie meldde diezelfde avond rond 23.00 uur dat de man geen verdachte meer is. Hij blijkt niet bij de schietpartij te zijn betrokken.

Aanleiding voor schietpartij onbekend

De aanleiding voor de schietpartij is niet bekend. Kort na het incident reed een auto op hoge snelheid weg. Het voertuig werd even later leeg teruggevonden.

In de straat waar de schietpartij plaatsvond, is een gebroken achterruit van een auto aangetroffen. "Vermoedelijk is er op de auto geschoten en zijn daarbij een onschuldige tiener en peuter geraakt", zegt de politie tegen NU.nl.