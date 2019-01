Op het graf van de 22-jarige vrouw uit Maastricht die in juli omkwam in een villa in Hilversum is een USB-stick gevonden, bleek dinsdag tijdens een regiezitting in de rechtbank in Lelystad.

Op die stick staat een tekst waarin een anoniem persoon waarschuwt dat Kelvin M., die wordt verdacht van betrokkenheid bij haar dood, onmogelijk uit noodweer kan hebben gehandeld, zoals hij beweert.

De vrouw lag mogelijk al dagen in de villa voordat ze op 9 juli vorig jaar werd gevonden. Ze is vermoedelijk met messteken om het leven gebracht. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt M. van moord of doodslag.

Een paar dagen voor de vondst van haar lichaam sprong de 23-jarige Rotterdammer op de A27 voor een auto. Daarbij liep hij zware verwondingen op, waarvan hij nog revalideert.

De verdachte verscheen dinsdag niet voor de rechtbank. Hij wil in een nieuw verhoor meer vertellen over zijn rol bij de dood van de vrouw.

Familie slachtoffer vond USB-stick eind vorig jaar

De USB-stick is eind vorig jaar door de familie van het slachtoffer op haar graf in Maastricht gevonden. Het OM heeft de eigenaar ervan nog niet getraceerd.

M. heeft op een eerdere regiezitting in oktober verklaard dat hij handelde uit noodweer. Volgens degene die de stick achterliet, klopt dit niet, zei advocaat Françoise Landerloo. "Kennelijk meent de schrijver dat de verklaring van mijn cliënt ongeloofwaardig is."

Op de USB-stick staat verder dat de schrijver van de tekst het slachtoffer kende uit de prostitutie in Rotterdam, waar ze zou hebben gewerkt.

Op 9 april volgt een nieuwe regiezitting in de strafzaak. Op 18 juni wordt de zaak inhoudelijk afgedaan.