De politie heeft maandag een 26-jarige man aangehouden die wordt verdacht van het helpen van een gevangene bij een ontsnapping uit de Penitentiaire Inrichting De Schie in Rotterdam. Naar de gedetineerde wordt nog gezocht.

De ontsnapping vond eind december vorig jaar plaats. Naar alle waarschijnlijkheid had de gedetineerde zich op de verblijfsafdeling verstopt in een grote blauwe vuilniszak. Vervolgens is hij door een helper naar buiten gedragen.

De gevangene is een 26-jarige man die vastzat voor diefstal en nog een straf moest uitzitten tot december volgend jaar.

Ontsnappen uit een gevangenis op zich is niet strafbaar, als daarbij geen geweld of schade wordt aangericht, maar hulp bij een ontsnapping is wel strafbaar.

