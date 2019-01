De politie heeft dinsdag een 71-jarige en een 32-jarige man uit Sint Willebrord aangehouden voor betrokkenheid bij een viervoudige moord van vorig jaar in Enschede. De twee worden ervan verdacht een wapen te hebben geleverd aan de eerder in deze zaak aangehouden verdachten.

Na de aanhouding op dinsdag heeft de politie een woning in Sint Willebrord onderzocht. Het is niet duidelijk wie daar zou wonen.

Op 26 november werden al drie mannen aangehouden in de leeftijd van 30, 32 en 57 jaar op verdenking van betrokkenheid bij de zaak. Zij zitten nog steeds vast.

Twee van de eerder opgepakte mannen worden ook verdacht van een mishandeling en bedreiging in Hengelo in november. Hierbij is ook geschoten.

Vier mannen gedood bij schietpartij in Enschede

Op 13 november werden vier mannen in Enschede levenloos aangetroffen na een schietpartij in een bedrijfspand aan de Van Leeuwenhoekstraat. In het pand was mogelijk een growshop gevestigd. Twee van de slachtoffers waren eerder opgepakt in een zaak die om wiethandel draaide.

De politie schakelde het Team Grootschalige Opsporing in, die de zaak sindsdien onderzoekt. Er zijn tachtig rechercheurs op de moordzaak gezet.

De politie sluit verdere aanhoudingen in deze zaak niet uit.