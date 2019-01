De 29-jarige Ferit V. is dinsdag uit de rechtszaal in Arnhem afgevoerd nadat de rechtbank in een tussentijdse zitting had bepaald dat hij in voorarrest moet blijven.

V. is verdachte in de zaak rond de dood van een 32-jarige Venezolaanse transgender. Het slachtoffer, een prostituee, werd eind september 2017 dood gevonden in een woning aan de Van Oldebarneveldstraat in Arnhem.

V. ontkent dat hij de hand heeft gehad in de dood van het slachtoffer. De transgender had ernstig hoofdletsel, maar later werd ook een levensgevaarlijke hoeveelheid drugs in haar bloed geconstateerd. Volgens V. zijn hij en het slachtoffer overvallen door drie mannen.

Toen de rechtbank na beraad had besloten dat V. voorlopig in de cel moet blijven, beklaagde hij zich op steeds hogere toon over het onrecht dat hem zou worden aangedaan. Ook zijn familie op de publieke tribune liet op luide toon van zich horen, protesterend tegen het besluit van de rechter.

"Ik heb diegene niet aangeraakt", schreeuwde V. door de zaal, nadat hij was opgestaan. "Ik kan niet meer ademen, ik ben levend begraven."

Uiteindelijk werd hij door drie man parketpolitie op tafel gelegd, in de boeien geslagen en afgevoerd. De rechtbank zal de zaak tegen V. op 9 april inhoudelijk behandelen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!