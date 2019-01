Rijkswaterstaat heeft dinsdag rond het middaguur de sneeuwverwachting naar boven bijgesteld. Automobilisten lijken goed rekening te houden met de sneeuwval. Rotterdam The Hague Airport is tot zeker 14.00 uur gesloten als gevolg van de sneeuwval.

Hierdoor kunnen er geen vluchten vertrekken of landen. Er wordt hard gewerkt om de banen sneeuwvrij te maken, laat de woordvoerder aan NU.nl weten.

Gedurende de hele ochtend wordt al met sneeuwschuivers gewerkt, maar voor het middaguur bleek dat de sneeuw te heftig werd om de banen nog begaanbaar te maken.

De overlast op luchthaven Schiphol valt tot nu toe erg mee, meldt een zegsman aan NU.nl. "Er zijn nog geen vluchten uitgevallen en de vertragingen vallen erg mee", stelt hij. "Het sneeuwvrij maken van de start- en landingsbanen gaat volgens plan."

Rijkswaterstaat stelt de sneeuwverwachting bij

Rijkswaterstaat liet rond 11.30 uur weten dat de sneeuwverwachting is bijgesteld naar boven. In eerste instantie ging de wegbeheerder uit van een laag van tussen de 1 en 3 centimeter. Maar nu is de verwachting dat er dinsdagmiddag tussen de 3 en 5 centimeter sneeuw valt.

Het kan per regio enigszins verschillen, maar de verwachting geldt in principe voor het hele land.

Rijkswaterstaat laat weten dat de gladheidsbestrijding vooralsnog voorspoedig verloopt. "Weggebruikers anticiperen heel goed op het weer en werken thuis of rijden langzaam", aldus een woordvoerder. De strooiacties richten zich dinsdagmiddag vooral op het noorden en oosten.

In totaal heeft Rijkswaterstaat de afgelopen twaalf uur ruim 3,5 miljoen kilo zout op de snelwegen gestrooid. De overlast valt vooralsnog mee.

ProRail rekent woensdag op normale dienstregeling

Het KNMI had in eerste instantie een code geel tot dinsdagavond 19.00 uur afgekondigd, maar heeft dit aangepast. De waarschuwing geldt nu tot woensdag 12.00 uur.

De overlast op het spoor lijkt mee te vallen. Volgens de NS lijkt het op sommige trajecten minder vol te zijn in de trein, hoewel de treinen in de Randstad in de loop van de ochtendspits steeds drukker werden.

De NS liet maandagmiddag weten in afwachting van de sneeuwval met een aangepaste dienstregeling te rijden. Deze regeling geldt alleen voor dinsdag, laat ProRail aan NU.nl weten. "We gaan nu uit van een normale dienstregeling op woensdag", stelt een zegsman dinsdag om 12.00 uur.

De sneeuw trekt nu naar noorden en oosten

De eerste vlokken vielen om 8.30 uur in Vlissingen. Een uur later viel er sneeuw in Rotterdam. Rond 11.00 uur begon het in Utrecht te sneeuwen.

De sneeuw trekt de komende uren naar het noorden en oosten. Volgens Weerplaza zal de neerslag in de avond afnemen.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Donderdag 1° -8° O 2 Vrijdag 0° -9° O 3 Zaterdag 6° 0° ZW 4 Zondag 4° 0° W 4 Maandag 3° -2° ZW 3

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!