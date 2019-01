Syriëganger Marouane B. uit Arnhem is geen Nederlander meer. Staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) heeft hem de Nederlandse nationaliteit afgenomen.

Een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft dinsdag een bericht daarover in De Telegraaf bevestigd.

De staatssecretaris kan veroordeelde jihadisten het Nederlanderschap afnemen zonder dat de zaak voor de rechter hoeft te komen. B. kan nog in beroep gaan als hij het er niet mee eens is.

B. werd in april 2018 bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel. Als hij ooit terugkomt in Nederland, dan moet hij de gevangenis in voor deelname aan een terroristische organisatie.

Marouane B. stuurde rapnummer naar de website Crimesite

De ex-Nederlander heeft zich eind 2013 aangesloten bij Islamitische Staat (IS). Hij kreeg enige bekendheid in Nederland toen hij vorig jaar vanuit Syrië een rapnummer stuurde naar Crimesite, een website over misdaadnieuws. De titel van het lied was Ik kom ooit terug.

Dat de man uitreisde toen nog minder bekend was over de wreedheden van IS, is geen verzachtende omstandigheid. ''Ook daarvoor was IS verantwoordelijk voor gewelddadige incidenten'', aldus de rechtbank.

Het feit dat IS talloze aanslagen heeft gepleegd en burgers met grof geweld heeft geëxecuteerd, was een reden voor strafverzwaring.

​Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!