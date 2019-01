De politie heeft dinsdag zowel in een voortuin in Echt, als in een voortuin in Holtum een handgranaat aangetroffen. In Holtum betreft het de woning van een lid van een Outlaw Motorcycle Gang (OMG), laat de politie aan NU.nl weten. In de straat in Echt woont ook een lid van een motorclub.

De bewoner van de bewuste woning in de Cypresstraat in Echt is zelf niet aan een OMG gelieerd.

De twee handgranaten zijn inmiddels veiliggesteld en door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) meegenomen voor onderzoek. De politie gaat in beide gevallen uit van echte handgranaten en onderzoekt waarom en door wie de explosieven zijn achtergelaten.

In zowel Echt als Holtum is de noodverordening afgekondigd naar aanleiding van de incidenten. Dit is besloten nadat dinsdagmiddag een spoedoverleg plaatsvond tussen politie, Openbaar Ministerie (OM), de burgemeester van Sittard-Geleen, waar Holtum onder valt, en de burgemeester van Echt-Susteren.

Politie ontvangt twee meldingen over handgranaten





Rond 9.00 uur dinsdagochtend ontving de politie een melding over een handgranaat in de tuin aan de Velgraafweg in Holtum. Een half uur later werd ook een handgranaat aangetroffen in een tuin aan de Cypresstraat in Echt.



De straten werden afgezet en de politie verzocht bewoners hun woningen te verlaten. De EOD kwam ter plaatse en het Team Explosieven Verkenning stelde direct een onderzoek in.

Het is nog onduidelijk of er een verband tussen de vondsten bestaat, dit wordt door de politie onderzocht.

Zoon Limburgse Bandidos-president: Granaat in mijn tuin

Jeremy Ramakers, de zoon van de Limburgse Bandidos-president Harrie Ramakers plaatst dinsdag een oproep op zijn Facebookpagina om hem te vertellen wie de handgranaat in zijn tuin heeft gelegd.



De politie kon dinsdag niet bevestigen dat de handgranaat in Echten of Holtum gerelateerd is aan de Limburgse Bandidos-president of zijn zoon.

Vorige maand werd in de tuin van Harrie Ramakers ook een handgranaat aangetroffen. Dit was in het Limburgse Nieuwstadt. Burgemeester Jos Hessels van Echt-Susteren, waar Nieuwstadt onder valt, liet hierop voorbijgangers een aantal weken preventief fouilleren en stelde ook cameratoezicht in.