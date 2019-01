De eerste sneeuw is dinsdag in onder meer Zeeland, Rotterdam en Den Haag gevallen. Rond 8.30 uur bereikte het sneeuwfront Nederland. De ochtendspits was opvallend rustig; vermoedelijk werken veel mensen op dinsdag thuis.

Van west naar oost trekt er langzaam een gebied met sneeuw over het land. Er kan plaatselijk een sneeuwdek van enkele centimeters ontstaan.

De meeste sneeuw valt dinsdag in de periode tussen de ochtend- en de avondspits en daardoor zal de overlast meevallen, zo voorspellen Weerplaza en Weeronline.

De eerste vlokken vielen om 8.30 uur in Vlissingen. Een uur later viel er sneeuw in Rotterdam. Het sneeuwfront trekt de komende uren door naar het noorden en oosten. De landelijke code geel geldt in principe tot 19.00 uur.

Volgens Weerplaza zal de neerslag in de avond afnemen. "In de nacht naar woensdag wordt het langzaam droog. Hoe snel dit gebeurt, is nog onzeker."

De sneeuwval op dinsdag. (Kaart: Weerplaza)

Sommige treintrajecten erg druk

Volgens de NS lijkt het op sommige trajecten minder vol te zijn in de trein, hoewel de treinen in de Randstad in de loop van de ochtendspits steeds drukker werden.

De NS liet maandagmiddag weten in afwachting van de sneeuwval met een aangepaste dienstregeling te rijden. "Collega's op de stations constateren dat het minder druk is dan normaal", meldt een woordvoerder. Er doen zich vooralsnog geen problemen op het spoor voor.

Schiphol verwacht in de loop van de dag wel problemen als gevolg van de sneeuwval. De verwachte sneeuw leidt waarschijnlijk tot het uitvallen van vluchten naar, van of via Amsterdam.

