Nederland is in afwachting van het milde sneeuwfront dat aan het einde van de ochtend over het land drijft. De ochtendspits is vooralsnog opvallend rustig. Ook in de treinen is het niet drukker dan normaal het geval is op een dinsdagochtend.

Van west naar oost trekt er langzaam een gebied met sneeuw over het land. Daaruit kan plaatselijk 1 tot 5 centimeter sneeuw vallen. De meeste sneeuw valt dinsdag in de periode tussen de ochtend- en de avondspits en daardoor zal de overlast meevallen, zo voorspelt Weeronline.

De verwachting is dat het in Zeeland vanaf ongeveer 8.00 uur begint te sneeuwen. Een paar uur later begint de sneeuwval in Rotterdam en Den Haag. De code geel geldt in principe tot 19.00 uur.

Vooralsnog is de ochtendspit veel rustiger dan normaal. "Er staat 100 kilometer minder file dan op een doorsnee dinsdag het geval is", stelt een woordvoerder van de ANWB. "Er zijn minder auto's op de weg."

De verkeersdienst vermoedt dat veel mensen dinsdag thuis werken. "De echte problemen op de weg verwachten we pas aan het einde van de ochtend, als de sneeuw gaat vallen."

Ook treinen zijn minder druk

Ook op sommige treintrajecten lijkt het minder druk te zijn, hoewel de treinen in de Randstad in de loop van de ochtendspits steeds voller werden.

De NS liet maandagmiddag weten in afwachting van de sneeuwval met een aangepaste dienstregeling te rijden. "Collega's op de stations constateren dat het minder druk is dan normaal", meldt een woordvoerder. Er doen zich vooralsnog geen problemen op het spoor voor.

Schiphol verwacht in de loop van de dag wel problemen als gevolg van de sneeuwval. De verwachte sneeuw leidt waarschijnlijk tot het uitvallen van vluchten naar, van of via Amsterdam.

