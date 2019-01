Bij een schietincident aan de Molenstraat in het Noord-Brabantse Helmond zijn maandagmiddag een peuter (2) en een tiener (15) gewond geraakt. De slachtoffers waren willekeurig. Er is een verdachte aangehouden, meldt de politie.

Het tweejarige meisje zat bij haar moeder achter op de fiets en liep een verwonding aan haar been op. Het vijftienjarige meisje raakte gewond aan haar arm toen ze langs de auto liep die werd beschoten, aldus de politie.

Beide slachtoffers hebben een schotwond opgelopen. Het meisje van vijftien hoefde niet naar het ziekenhuis en mocht gelijk naar huis.

In de straat waar het incident plaatsvond is een gebroken achterruit van een auto aangetroffen. "Vermoedelijk is er op de auto geschoten en zijn daarbij een onschuldige tiener en peuter geraakt", zegt de politie tegen NU.nl.

Nadat er was geschoten reed een Opel Astra hard weg. Deze auto is een aantal straten verder teruggevonden in Helmond. Uit het voertuig zouden mensen na het schietincident zijn gevlucht. Ook de inzittenden van de beschoten auto zijn verdwenen. De achterruit van de beschoten auto is door de kogels gesneuveld.

Het jongste slachtoffer zat bij haar moeder achter op de fiets. (Foto: ANP)

Toedracht van schietpartij niet bekend

De Molenstraat is door de politie afgesloten voor onderzoek. Ook is er een politiehelikopter ingezet. Het is niet bekend wat de toedracht van de schietpartij was.

De burgemeester van Helmond, Elly Blanksma, heeft de slachtoffers aan het begin van de avond bezocht. "Dat dit op klaarlichte dag in een winkelstraat heeft kunnen gebeuren vind ik schokkend. Onschuldige kinderen die slachtoffer worden van pistoolschoten: totaal onacceptabel."

