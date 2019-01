Vanwege de verwachte sneeuwbuien rijden dinsdag minder treinen dan op een gewone werkdag. NS en ProRail laten weten de dienstregeling aan te passen, waardoor zo'n 80 procent van de treinen rijdt.

Volgens de NS ontstaat met het aanpassen van de dienstregeling meer ruimte om eventuele problemen op het spoor snel op te lossen. Op de meeste plekken rijden de treinen elk half uur in plaats van elk kwartier.

De vervoerder raadt reizigers aan om de reisplanner te raadplegen en wijst erop dat er tijdens de spits extra drukte wordt verwacht.

Dinsdagochtend trekken sneeuwbuien van West- naar Oost-Nederland. Weerplaza meldt dat rond 8.00 uur de eerste neerslag in het westen en zuidwesten kan worden verwacht. Dit kan leiden tot een sneeuwlaag van 1 tot 3 centimeter, maar lokaal is een laag van 5 centimeter mogelijk.

Aangezien het in de nacht van maandag op dinsdag weer gaat vriezen en de bodem koud blijft, verwacht Weerplaza dat de sneeuw op veel plaatsen blijft liggen.

Het KNMI heeft code geel afgekondigd. Het westen van het land kan te maken krijgen met een drukke ochtendspits en in het oosten wordt een drukke avondspits verwacht. Rijkswaterstaat laat weten klaar te zijn om gladheid te bestrijden en twaalfhonderd medewerkers in te zetten.

Met het oog op de sneeuwval gaan de treinen bij de NS door de anti-icinginstallatie. De treinen worden op zes locaties in Nederland aan de onderkant ingesmeerd met het antivriesmiddel glycol. Zo wordt geprobeerd te voorkomen dat sneeuw en ijs aan de trein blijven plakken, tussen de rails vallen of de leidingen onder de trein beschadigen.

Een woordvoerder van Schiphol laat weten dat reizigers dinsdag rekening moeten houden met vertragingen. Het is nog niet duidelijk welke gevolgen de sneeuw precies heeft voor de vluchtcapaciteit.

KLM verwacht dat het rond 14.00 uur zal sneeuwen in de omgeving van Schiphol. "Maar zoals het er nu uitziet verwachten we niet dat we vluchten gaan annuleren", laat een woordvoerder weten. "Het is nog even afwachten hoeveel sneeuw er precies valt, maar bij lichte sneeuwval hoeven er ook geen vertragingen te komen. Het is alleen de vraag wat de capaciteit van Schiphol wordt qua start- en landbewegingen."

Ook de KLM behandelt materieel met anti-icing. "Onze ploeg brengt een laagje aan op de vliegtuigen dat ervoor zorgt dan sneeuw en water niet bevriest tijdens de start en landing. Ook gaat het condens tegen, zodat de piloot vrij zicht kan houden."

