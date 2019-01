Het Armeense gezin Grigoryan is maandagmiddag uitgezet, heeft de advocaat van de familie laten weten. Het vliegtuig vertrok volgens Mary Grigorjan rond 14.00 uur, bijna een uur later dan gepland.

Volgens de advocaat zijn er tien mensen meegegaan om het Armeense gezin te begeleiden.

Het gezin met drie kinderen heeft de gedwongen terugkeer naar Armenië tot op het laatste moment geprobeerd te voorkomen. "Het heeft niet gebaat", zei de raadsvrouw. De familie is al negen jaar in Nederland en heeft altijd in asielzoekerscentra gezeten. De kinderen zijn hier geboren.

De familie Grigoryan is al negen jaar in Nederland en heeft altijd in asielzoekerscentra gezeten. De kinderen van acht, vijf en drie jaar oud zijn hier geboren. Hun asielverzoeken zijn steeds afgewezen.

Enkele dagen geleden zijn ze naar het uitzetcentrum in Zeist gebracht en maandagochtend vroeg naar Schiphol. De advocate hoorde aan de stem van vader Hovik (38) dat hij wanhopig was. Zij sprak hem nog vlak voor hun vertrek.

De laatste hoop van het gezin was het coalitieoverleg over een mogelijke versoepeling van het kinderpardon op maandag. Maar dat leidde niet tot een opschorting van de uitzettingen.

ChristenUnie, D66 en CDA willen versoepeling kinderpardon

De uitzetting ging door ondanks een nadrukkelijke oproep van coalitiepartijen ChristenUnie en D66. Volgens deze partijen moet Nederland de uitzettingen van kinderen opschorten.

ChristenUnie en D66 pleitten daarvoor, omdat regeringspartij het CDA ook een versoepeling van het omstreden kinderpardon wil. De VVD is echter tegen een versoepeling.

Een groot deel van de oppositie, tientallen burgemeesters en de Kinderombudsman pleiten al langere tijd voor een ruimer en toleranter kinderpardon.

