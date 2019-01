De politie heeft maandagochtend een 28-jarige vrouw uit Stadskanaal in haar woning aangehouden. Zij wordt verdacht van de betrokkenheid bij de moord op Derk Kiers (41) uit het Groningse Wildervank.

Waar de vrouw precies van wordt verdacht, maakt de politie in verband met het lopende onderzoek niet bekend. De man is in januari 2011 door een misdrijf om het leven gekomen.

De man werd acht jaar geleden dood aangetroffen in zijn woning. Het was meteen duidelijk dat hij slachtoffer was geworden van een misdrijf. De recherche startte een grootschalig onderzoek.

Enkele mensen werden datzelfde jaar gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Kiers, maar een doorbraak in de zaak bleef uit. De verdachten werden vrijgelaten. De zaak wordt sinds enkele jaren behandeld als een cold case.

Enkele maanden geleden startte de recherche een nieuw onderzoek op basis van informatie die gerelateerd zou zijn aan de dood van de man. Wat dat precies voor informatie was, heeft de politie niet bekendgemaakt.

Slachtoffer was alleenstaande man

Kiers was een alleenstaande man uit Wildervank. Hij had geen vaste baan, hoewel hij wat bijverdiende op rommelmarkten en klusjes deed voor kringloopwinkels.

Het rechercheteam sluit meerdere aanhoudingen in de toekomst niet uit.