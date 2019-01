De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) waarschuwt schaatsliefhebbers die deze week het natuurijs op open water willen betreden. Dit ijs is volgens de organisatie nog niet geschikt voor schaatsers.

"Het is momenteel nog te vroeg om al echt op open water te schaatsen", zegt KNSB-woordvoerder Carl Mureau maandag tegen NU.nl. "Wij hebben het liefst dat iedereen schaatsplezier heeft, maar veiligheid staat voorop. We willen dat niemand door het ijs zakt of andere ongelukken op het ijs heeft."

Mureau adviseert letterlijk niet over één nacht ijs te gaan en zegt dat het ijs deze week zelfs na twee nachten vorst nog te gevaarlijk is.

Mensen met 'schaatskoorts' kunnen op Schaatsen.nl makkelijk controleren waar ze verantwoord het ijs kunnen betreden. "Op natuurijsbanen die open zijn, kun je veilig schaatsen", aldus Mureau. "Daar zorgen verenigingen dat de piste goed is. Al het andere is op eigen risico."

Marathon op ijs boven asfaltlaag

De eerste marathon op natuurijs wordt maandagavond verreden in het Twentse Haaksbergen. Het ijs bij schaats- en skeelerclub IJSCH bleek maandagochtend bij metingen 4 tot 5 centimeter dik. Dit ijs is echter niet hetzelfde als natuurijs op open wateren. Onder de ijslaag op natuurijsbanen ligt asfalt waar laagjes water op zijn gespoten.

Afgelopen weekend verschenen op sociale media video's van mensen die een poging op het eerste natuurijs van deze winter waagden. Zo ook in het Friese Rijpekerk, waar een groepje de ijzers onderbond. Dat is volgens de KSNB erg onverstandig.

"Die plek in Friesland is altijd de plaats waar de eerste mensen het ijs opgaan", zegt Mureau. "Dat ziet er leuk uit, maar ik hoor dat er best veel mensen doorheen zijn gezakt. Er waren ook kleine kinderen. Je moet je niet voorstellen wat er gebeurt als er een kind onder het ijs schiet."

Verwachte sneeuw slecht voor natuurijs

Dinsdagochtend trekt een sneeuwstoring van West- naar Oost-Nederland. Weerplaza meldt dat rond 8.00 uur de eerste neerslag in het westen en zuidwesten kan worden verwacht. Dit kan leiden tot een sneeuwlaag van 1 tot 3 centimeter, maar een lokale uitschieter van 5 centimeter is mogelijk.

Dat is slecht nieuws voor schaatsliefhebbers, zegt KNSB-woordvoerder Mureau. "Sneeuw heeft een negatieve invloed op de ijsontwikkeling."

Mede vanwege die onzekere vooruitzichten is het nog niet zeker of er deze week nog meer marathons op natuurijs georganiseerd kunnen worden. De KNSB heeft er bewust voor gekozen een enkele marathon te organiseren en nog geen vierdaagse wedstrijd uit te schrijven.