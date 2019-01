De advocaat van Simona I., Peter Plasman, heeft maandag betoogd dat er geen enkel direct bewijs is dat zijn cliënt de dodelijke flatbrand in Diemen heeft laten stichten.

Dat werd maandag duidelijk tijdens de tweede dag van de inhoudelijk behandeling van de strafzaak tegen de drie verdachten van een dodelijke flatbrand in 2017.

Ook raakten meerdere mensen zwaargewond. Tegen Simona I. (24) en Gilermo I. (25) werd vrijdag respectievelijk achttien en zestien jaar celstraf geëist. De broer en zus hebben ieder een gedeeltelijke bekentenis afgelegd.

De derde verdachte, Rachied V. (27), moet als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt zeventien jaar de cel in. Allen wordt brandstichting met een dodelijke afloop verweten. Simona I. zou daarnaast de verzekering hebben willen oplichten.

Bij de brand in de nacht van 18 op 19 juli in 2017 kwam de 27-jarige David Swart om het leven. Gilermo I. en V. zouden in opdracht van Simona brand hebben gesticht in haar appartement om verzekeringsgeld op te strijken.

Advocaat Simona I. noemt ex-vriendin van broer als aanstichter

Simona I. heeft toegegeven dat het bedoeling was om de verzekering op te lichten, maar wijst naar de ex-vriendin van haar broer als de bedenker van het plan. Zij zou dit vaker met succes hebben gedaan.

Volgens Plasman heeft er vlak voor de brand in Diemen nog brand gewoed in de toenmalige woning van de ex-vriendin, waarna de verzekering 10.000 euro uitkeerde. Een paar dagen later op 4 juli gebeurde dit bij haar broer.

De vrouw staat niet terecht, maar volgens Plasman kan niet worden uitgesloten dat de brand in Diemen het idee van de voormalig partner van Gilermo I. was.

Het OM wees er vrijdag op dat Simona I. op de dag na de brand aangifte deed van brandstichting en op 3 augustus een claim van bijna 75.000 euro indiende, hoewel ze wist dat er iemand was overleden. Plasman betoogt dat dit nog steeds niks zegt over het uitlokken van de brand.

Verdachte wijst ook naar broer als bedenker brandstichting

Overigens wees Simona I. vrijdag ook haar broer aan als bedenker van het plan. Hij wil niks over de rol van zijn zus zeggen, maar noemde dit wel een leugen. Hij vond dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moest nemen.

Gilermo I., die een laag IQ heeft, heeft toegegeven betrokken te zijn geweest bij de brandstichting. Volgens zijn advocaat, Christian Flokstra, heeft hij de gevolgen van de brand echter nooit kunnen voorzien.

Fatale gevolgen zijn verdachte volgens advocaat niet aan te rekenen

Daarnaast zijn de daadwerkelijke gevolgen van de brand volgens Flokstra zijn cliënt niet aan te rekenen. Hij doelde onder meer op het openklappen van een brandwerende tussendeur als gevolg van een explosie, waardoor de rook zich snel kon verspreiden. Swart kwam om door koolmonoxidevergiftiging.

Zowel Flokstra en Plasman wees op de fouten die zijn gemaakt door de brandweer. Zo werden door een communicatiefout niet alle verdiepingen ontruimd. Er kon niet worden vastgesteld of Swart de brand had overleefd als er wel eerder was ontruimd.

Plasman vroeg om volledige vrijspraak. Flokstra erkende dat zijn cliënt strafbaar is. Maar hij vroeg de rechter bij de strafmaat rekening te houden met de gevolgen voor Gilermo I., omdat de geëiste straf van zeventien jaar volgens hem te hoog is.

Vorderingen benadeelde partijen volgens verdediging te hoog

Beide partijen gingen ook in op de vorderingen van de benadeelde partijen. Deze is naar hun mening veel te hoog. Ze vroegen zich daarnaast hardop af of de vorderingen, naast de strafzaak, niet te ingewikkeld zijn om in zo een kort tijdbestek te beoordelen. Een van de slachtoffers eist bijna 650.000 euro.

De advocaat van V., Gerald Roethof, komt later maandag aan het woord. Ook krijgen het OM en de nabedeelde partijen nog de gelegenheid te reageren.