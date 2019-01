Het KNMI waarschuwt voor gladheid op maandagochtend. Voor het hele land geldt code geel. Lokaal kan het zeer glad zijn door rijp en in het noorden is er kans op ijzel.

De ijzel wordt veroorzaakt door lichte regen in het noorden. De gladheid verdwijnt aan het einde van de ochtend, verwacht het KNMI.

Tot die tijd moet het verkeer, vooral op bruggen en viaducten, bedacht zijn op mogelijk gladde weggedeelten.

De ANWB meldt dat zich maandagochtend in de spits opvallend veel ongelukken hebben voorgedaan. Hierdoor stond er om 8.00 uur al 600 kilometer file in Nederland. Maar een oorzakelijk verband met de gladheid is er niet, aldus een woordvoerder van de verkeersdienst.

In het zuiden is het erg zonnig, in het noorden drijven vooral wolkenvelden over. Later zal dit ook zo zijn in het midden van het land.

