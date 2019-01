Een zogenoemde bloedmaan was in de nacht van zondag op maandag te zien. Die was tot in de vroege ochtend te bewonderen. Wereldwijd leidde het fenomeen tot enthousiaste reacties.

Een maansverduistering doet zich voor als de aarde precies tussen de zon en de maan in staat. (Foto: AFP)

Hier is de bloedmaan te zien met op de voorgrond een ooievaarsnest. (Foto: Rutger Hiemstra)

De maan staat dan in de schaduw van de aarde. Het zonlicht gaat wel langs de aarde. De dampkring buigt het dan af naar de maan. (Foto: Stephan Haak)

Rood licht wordt het best afgebogen. Daardoor kleurt de maan tijdens een verduistering rood. Dat wordt een bloedmaan genoemd. Hier is die in infrarood te zien. (Foto: Stephan Haak)

Maansverduisteringen komen een paar keer per jaar voor. Maar die van maandag was een volledige en ook nog eens vrijwel helemaal te zien in Nederland. Ook elders op de wereld was de verduistering goed te zien. Deze foto werd genomen in het Amerikaanse Miami. (Foto: AFP)

Praag (foto: AFP)

Duisburg (foto:AFP)

Hoorn (foto: Joost Nederpelt)