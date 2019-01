Na de volledige maansverduistering die om 6.12 uur op het hoogtepunt was, gaat de zon op maandag weer volop schijnen. Lokaal kan er regen vallen en dat leidt tot ijzel en verraderlijke gladheid. Het wordt ongeveer 3 graden.

In het zuiden is het erg zonnig, maar in het noorden drijven vooral wolkenvelden over. Later zal dit ook zo zijn in het midden van het land. De regen bevriest op het wegdek en dat leidt tot condensatiegladheid. Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor heel het land.

In eerste instantie is er kans op gladheid in heel Nederland. Later is ijzel nog mogelijk in het noorden.

Dinsdag is de zon grotendeels verdwenen en is het bewolkt. Het gaat in veel delen van het land sneeuwen. De thermometer komt met een gemiddelde van 1 graden nauwelijks boven het vriespunt uit.

Vanaf woensdag gaat de zon weer schijnen en wordt het iets warmer.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Woensdag 2° -2° N 2 Donderdag 1° -5° Z 3 Vrijdag 3° -5° ZW 3 Zaterdag 5° 1° ZW 4 Zondag 3° 0° WZW 3

