Bij de zoekactie op de Nederrijn ter hoogte van Wageningen is zondagavond niets aangetroffen. Urenlang was daar een zoektocht naar mogelijk meerdere drenkelingen gaande. Zij zouden in een roeiboot hebben gezeten die zou zijn omgeslagen.

"Op dit moment is er geen reden om verder te gaan met zoeken. Alle diensten gaan afschalen en huiswaarts", liet de Veiligheidsregio Gelderland-Midden even na 22.30 uur weten.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden kon niet met zekerheid zeggen hoeveel mensen precies vermist zijn en hield het daarom op "meerdere personen".

Officieel waren geen mensen als vermist opgegeven. "We zijn puur afgegaan op twee meldingen van voorbijgangers aan de kant, die een boot hebben zien omslaan", zei de zegsman tegen NU.nl. Die melding kwam zondag aan het einde van de middag binnen.

Ook miste de plaatselijke roeivereniging geen boot, aldus de woordvoerder. "Het lijkt erop dat de vermiste personen niet afkomstig zijn uit Wageningen." Het vermiste vaartuig is vermoedelijk een wedstrijdboot.

Duikers en sonarboten ingezet

De brandweer was met meerdere eenheden ter plaatse. In het water in de buurt van de jachthaven in Wageningen zijn duikers enige tijd op zoek gegaan naar de vermisten. Zij staakten hun actie halverwege de avond vanwege de kou. Ook werden twee sonarboten ingezet.

De politie, ambulancezorg, Rijkswaterstaat en de gemeente Wageningen waren betrokken bij de zoektocht.

Het is onbekend waar de opvarenden in de boot zijn gestapt.

