Op de Nederrijn ter hoogte van Wageningen is zondagavond een zoektocht gaande naar mogelijk meerdere drenkelingen. Zij zouden in een roeiboot hebben gezeten, die zou zijn omgeslagen.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden kan niet met zekerheid zeggen hoeveel mensen precies vermist zijn en houdt het daarom op "meerdere personen". Ook de roeiboot is nog niet teruggevonden.

De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse. In het water in de buurt van de Jachthaven in Wageningen zijn duikers op zoek naar de vermisten. Ook is een sonarboot ingezet. Daar komt straks een tweede bij, aldus de zegsman.

Ook de politie, ambulance, Rijkswaterstaat en de gemeente Wageningen zijn betrokken bij de zoektocht.

Het is onbekend waar de opvarenden in de boot zijn gestapt.

