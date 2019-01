Een veertienjarige jongen is zondagmiddag gewond geraakt bij een steekpartij in het asielzoekerscentrum (azc) aan de Kievitsblekweg in het Noord-Brabantse Oisterwijk.

Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De dader, een andere jongen, is volgens de politie onvindbaar en daarom nog niet aangehouden.

De twee gingen rond 14.30 uur met elkaar op de vuist. Daarbij werd het slachtoffer in zijn gezicht gestoken met een mes.

De politie heeft inmiddels verschillende mensen gehoord en is een onderzoek gestart naar het incident.

De opvanglocatie in Oisterwijk vestigt zowel volwassen asielzoekers als ook alleenstaande minderjarige vreemdelingen, zo is te lezen op de website van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over het azc. Het azc ligt in de bossen en de locatie bestaat al ruim twintig jaar.

