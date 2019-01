De 'bloedmaan', een unieke volledige maansverduistering, zal maandagochtend vroeg naar verwachting op veel plekken in Nederland te zien zijn. Alleen op de Waddeneilanden kan bewolking het zicht belemmeren.

De weersomstandigheden zijn voor veel plaatsen in het land zeer gunstig, voorspelt Weerplaza.

Er is vrijwel geen bewolking zodat het bijzondere fenomeen op de meeste plekken uitstekend te zien zal zijn. Alleen op de Waddeneilanden en in de noordelijke delen van de noordelijke provincies drijven in de loop van de nacht wat wolken voorbij.

Het zal erg koud zijn, waarschuwt de meteorologische dienst. Dus wie naar buiten gaat om de volledige eclips te aanschouwen, doet er goed aan zich warm te kleden. Er wordt voor de tweede nacht flinke vorst verwacht, met temperaturen tussen de -5 en -8 graden.

Maansverduisteringen komen zelden voor

Een maansverduistering vindt plaats als de aarde precies tussen de zon en de maan in komt. De maan staat dan in de schaduw van de aarde.

Vanaf 5:41 uur is de maan totaal verduisterd, er valt dan geen direct zonlicht meer op het maanoppervlak. Het zonlicht gaat wel langs de aarde. De dampkring buigt het licht af naar de maan. Rood licht wordt het best afgebogen. Daardoor kleurt de maan tijdens een verduistering rood. Dat wordt een 'bloedmaan' genoemd.

Het hoogtepunt is rond 6.12 uur. Daarna duurt het een paar uur voor de maan weer normaal schijnt.

​De eerstvolgende kans dient zich aan in 2025

Maansverduisteringen komen een paar keer per jaar voor. Die van maandag is echter volledig, en ook nog eens vrijwel helemaal te zien in Nederland. Pas vlak voor het einde gaat de maan onder. Vaak is maar een deel van de maan verduisterd, missen we het hoogtepunt, of kunnen we überhaupt niets zien.

De eerstvolgende keer dat er een 'bloedmaan' in Nederland te zien is, is op 7 september 2025.

De vorige totale maansverduistering boven Nederland, afgelopen juli, was door bewolking niet overal goed te zien. De keer daarvoor, in september 2015, vond de maansverduistering midden in de nacht plaats.

