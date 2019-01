De nacht van zaterdag op zondag was de koudste van deze winter. In Leeuwarden daalde het kwik tot -10, een record. Na de vorst in de nacht van zaterdag op zondag hebben verschillende ijsbanen in het land zondag de deuren kunnen openen.

Onder meer in het Utrechtse Doorn, het Zuid-Hollandse De Lier en het Groningse Noordlaren kunnen schaatsliefhebbers hun hart ophalen.

Bij de Doornsche IJsclub zijn schaatsers zondag sinds 8.00 uur welkom op het natuurijs in Doorn. De eerste schaatser daar was de burgemeester. Volgens de ijsclub waren er een uur na opening al behoorlijk wat liefhebbers.

Burgemeester Frits Naafs van Utrechtse Heuvelrug, waar Doorn onder valt, laat zondagochtend op Twitter weten dat het al "lekker druk" is.

December telde slechts acht dagen met vorst

Ook bij de diverse andere ijsclubs in het land worden pogingen gedaan om zondag open te gaan.

Ook IJsclub Hard gaat-ie in De Lier laat weten dat de ijsbaan zondag open is. IJsvereniging Noordlaren denkt zelfs al na over de eerste marathon. Aan RTV Noord heeft de vereniging laten weten dat de ijsbaan open is. "de volgende stap is een marathon’’, zo zou de vereniging hebben gemaild naar de regionale omroep.

December telde slechts acht dagen met vorst terwijl het er normaal dertien zijn, meldt Weerplaza. Januari heeft tot nu toe vijf dagen gehad waarop de temperatuur onder 0 zakte.

Afgelopen nacht heeft het voor het eerst dit winterseizoen landelijk matig gevroren. In het hoofdstation De Bilt is de temperatuur gedaald tot -5,2 graden. Het koudst was het in het noorden van Friesland met strenge vorst in Leeuwarden, -10,2 graden.

Komende nacht nog kouder

Het ziet er naar uit dat het in de nacht naar maandag nog kouder wordt. Matige tot lokaal strenge vorst is volgens Weerplaza opnieuw mogelijk.

De omstandigheden voor vrieskou zijn ideaal, een heldere hemel en weinig wind. Wel is een indrukwekkende maansverduistering mogelijk op veel plaatsen te zien, ook wel bekend als bloedmaan.

